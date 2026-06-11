THY uçağı Antalya’da radar direğine temas etti

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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının Antalya Havalimanı'nda park pozisyonuna yanaşırken yer radar anten direğine temas ettiğini açıkladı. Olayın ardından uçaktaki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği belirtilirken, yaşanan kazayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir.

Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır.

Olayla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.