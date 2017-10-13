THY uçağı motora kuş girince acil iniş yaptı

13 Ekim 2017

Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı 121 yolcu ve altı mürettebatıyla Kenya'nın Mombasa havalimanından kalkıştan sonra, motorlarından birine kuş girmesi nedeniyle aynı havalimanına acil iniş yaptı.

Kenya polisinin verdiği bilgiye göre, TK 673 sefer sayılı uçak Mombasa'dan İstanbul'a uçacaktı. Uçağın yakıt tankını boşaltmak için bir saat süreyle Mombasa kenti üzerinde uçtuğu bildirildi.

Olayda yaralanan olmadı. Teknik kontrolü yapılan uçak daha sonra Mombasa'dan ayrıldı.