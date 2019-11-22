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THY uçağı pistten çıktı

THY'nin uçağı Odessa Havalimanı'nda pist dışına çıktı.

THY uçağı pistten çıktı
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Türk Hava Yolları (THY) uçağının, Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıktığı bildirildi.

THY'den yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul-Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir." denildi. 

Açıklamada, konu ile ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi.

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