THY uçağına 'asılsız' bomba ihbarı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Oslo-İstanbul seferine ilişkin yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin açıklama yapan twitter hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK1752 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.