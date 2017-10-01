THY uçağına kuş çarptı
THY'nin İstanbul-Brüksel seferini gerçekleştirmek üzere havalanan uçak, kuş çarpması üzerine geri döndü.
Türk Hava Yollarının İstanbul - Brüksel seferini gerçekleştirecek TK1937 sefer sayılı TC-JRO kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı, bu sabah saatlerinde 143 yolcusuyla Atatürk Havalimanından kalktı.
Bir süre sonra kuş sürüsüne çarpan uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle iletişime geçti. Alınan onayın ardından piste sorunsuz bir şekilde inen uçak, hasar tespiti için teknik hangara götürüldü.
Yolcular ise başka bir uçakla gecikmeli olarak Brüksel'e tekrar hareket etti.
Kaynak: AA