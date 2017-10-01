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THY uçağına kuş çarptı

THY'nin İstanbul-Brüksel seferini gerçekleştirmek üzere havalanan uçak, kuş çarpması üzerine geri döndü.

THY uçağına kuş çarptı
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Türk Hava Yollarının İstanbul - Brüksel seferini gerçekleştirecek TK1937 sefer sayılı TC-JRO kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı, bu sabah saatlerinde 143 yolcusuyla Atatürk Havalimanından kalktı.

Bir süre sonra kuş sürüsüne çarpan uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle iletişime geçti. Alınan onayın ardından piste sorunsuz bir şekilde inen uçak, hasar tespiti için teknik hangara götürüldü.

Yolcular ise başka bir uçakla gecikmeli olarak Brüksel'e tekrar hareket etti.

Kaynak: AA

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