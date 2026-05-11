THY uçağında Nepal’de duman alarmı: Yolcular tahliye edildi
İstanbul’dan Nepal’in başkenti Katmandu’ya giden Türk Hava Yolları uçağında iniş sonrası duman görülmesi üzerine yolcular acil tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, ilk incelemelerde sorunun hidrolik borusundaki teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Katmandu seferini yapan TK726 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağında, Nepal’de iniş sonrası duman paniği yaşandı.
Katmandu Havalimanı’na normal iniş yapan uçağın taksi yolunda ilerlediği sırada iniş takımlarında duman görüldü. Bunun üzerine kule ekiplerinin talimatıyla uçakta slide sistemi açılarak yolcular tahliye edildi.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Uçakta teknik inceleme başlatılırken, dönüş seferi için ilave uçuş planlandığı açıklandı.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk incelemelere göre dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik arızadan kaynaklandığının değerlendirildiğini belirtti.
Açıklamada, tahliye sürecinin güvenli şekilde tamamlandığı ve yetkili ekiplerin teknik kontrolleri sürdürdüğü ifade edildi.