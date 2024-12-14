THY uçağında skandala imza atan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan kimdir?

Türkiye Hava Yolları’nın (THY) Dubai-İstanbul seferini yapan uçakta alkol alarak taşkınlık çıkaran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Türkiye’nin gündemine oturdu.

Abdülkadir Özcan’ın kim olduğu ise merak konusu oldu ve başta Google olmak üzere arama motorlarında aratılmaya başladı.

Peki kimdir bu Abdülkadir Özcan kimdir?

Motorlu taşıtlar için lastik üreten Petlas’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Abdülkadir Özcan, dedesiyle aynı adı taşıyor.

Dede Abdülkadir Özcan Petlas'ı 2005 yılında 70 milyon dolara Kombassan Holding'den satın aldı. Petlas 1976'da Petrokimye Holding tarafından kurulmuş, 1997'de özelleştirilmiş ve Kombassan Holding'e geçmişti.

Abdülkadir Özcan 2008’de yaşımını yitirdi ve ailesine gerçekten de ciddi bir servet bıraktı.

Dede Özcan’ın ardından Petlas’ın başına oğlu Mustafa Özcan geçti. Mustafa Özcan THY uçağındaki skandala imza atan Abdülkadir Özcan’ın babası.

Mustafa Özcan Yönetim Kurulu Başkanı olarak Petlas’ın başına geçtiğinde şirketin yönetiminde oğlu Abdülkadir Özcan’a da yer verdi.

Olayın yaşandığı gün Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan şirket çalışanlarıyla birlikte Dubai'de düzenlenen Automechanika Fuarı'na katılmıştı.

THY uçağında neler yaşandı?

İddiaya göre; Abdülkadir Özcan uçakta fazla alkol tüketince çevreye rahasızlık vermeye başladı.

Uçağın Business sınıf bölümünde seyahat eden Özcan, kabin ekibi tarafından uyarıldı. Özcan’a içki servisi de kesildi.

Bunun üzerine kabin ekibiyle tartışmaya başlayan Özcan, bu kez de yerini değiştirmek isteyen yan taraftaki yolcuya sözlü tacizde bulundu.

Akabinde “Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Milyar dolarlık adamım lan. Türkiye'yi satın alırım" diye tehditler savuran Abdülkadir Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelendi.

Uçak İstanbul’a indiğinde gözaltına alınan Özcan hakkında şikâyet olmayınca serbest bırakıldı.

Ancak Türk Hava Yolları, Abdülkadir Özcan’ı kara listeye aldı. Özcan belirli bir süre için Türk Hava Yolları ile seyahat edemeyecek.

Öte yandan Petlas, Abülkadir Özcan'ın bugün itibarıyla görevden azledildiğini kamuoyuyla paylaştı.