THY: Uçakta sigara içen 245 yolcu uçuşlardan men edildi
Türk Hava Yolları (THY), uçaklarda sigara içme yasağını ihlal eden yolculara karşı sıkı önlemler almaya devam ediyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, son 5 ayda 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini açıkladı. Ekşi, "Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz" uyarısında bulundu. Yasakları ihlal eden yolcular ayrıca para cezasıyla da karşı karşıya kalabilecek.
Türk Hava Yolları (THY), son 5 ayda uçak içinde sigara içtiği tespit edilen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini açıkladı.
Para cezası uygulanacak
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen, uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim. Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezasıyla karșılașabilecek. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz" ifadelerini kullandı.