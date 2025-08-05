THY: Uçakta sigara içen 245 yolcu uçuşlardan men edildi

Türk Hava Yolları (THY), son 5 ayda uçak içinde sigara içtiği tespit edilen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

Para cezası uygulanacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen, uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim. Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezasıyla karșılașabilecek. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz" ifadelerini kullandı.