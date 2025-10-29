THY ve Pegasus'tan Karadağ açıklaması

Podgoritsa’da biri Türk biri Azerbaycan vatandaşı iki kişinin karıştığı bıçaklı saldırı sonrası protestolar patlak verdi. Türklerin iş yerleri taşlanırken, ırkçı protestolar komşu şehirlere sıçradı.

Yaşananların ardından Karadağ hükümeti Türkiye'ye vize zorunluluğu getirirken, ülkedeki 14 bin Türk'ün de Karadağ'da kalışlarının yasalara uygun ilerlemesi için gerekli adımların atılacağını açıkladı.

Ansızın gerçekleşen bu adımın ardından Karadağ'a seyahat planlayan, uçak biletlerini alıp otel rezervasyonlarını yaptıran yüzlerce de büyük mağduriyet yaşadı. Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği, Karadağ hükümeti tarafından alınan karar çerçevesinde umumi pasaport hamili Türk vatandaşlarının 30 Ekim tarihinden itibaren Karadağ’a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklarını duyururken THY ve Pegasus'tan da açıklama geldi.

30 Ekim'den itibaren vizeye tabi

THY'den Karadağ uçuşları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karadağ Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır. Karadağ’da oturum iznine sahip olanlar, en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaportlarıyla, vizesiz olarak Karadağ’a girebileceklerdir.

Maksimum kalış süresi 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye sahip olanlar ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Schengen Bölgesi ülkelerinden oturum iznine sahip olanlar Karadağ’a vize almaksızın giriş yapabileceklerdir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir."

Pegasus'tan bilet iptali açıklaması

Pegasus Havayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"30 Ekim 2025 tarihinden itibaren umumi (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ'a vizesiz seyahat uygulaması geçici olarak askıya alınmıştır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir.

Vize başvuruları, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir. Öte yandan, maksimum kalış süresi 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla, en az 3 (üç) ay süreyle geçerliliği bulunan pasaport ve oturum kartı sahibi olan kişiler ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye sahip olanlar Karadağ'a vize almaksızın giriş yapabilecektir. Bu nedenle, geçerli bir Shengen vizesine sahip olmayan umumi/(bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları Karadağ uçuşumuza kabul edilemeyecektir.

30 Ekim 2025 tarihinden önce Karadağ uçuşlarımıza bilet satın alan misafirlerimiz ücretsiz olarak biletini değiştirebilir, açığa alabilir veya iptal edebilirler."