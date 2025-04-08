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THY, Yunanistan’daki grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün,Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini bildirdi.

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THY, Yunanistan’daki grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
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Yunanistan’da 9 Nisan’da düzenlenecek genel grev, hava ulaşımını da etkiledi. Türk Hava Yolları, grev nedeniyle bu tarihteki Yunanistan seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

X üzerinden açıklama yapan Üstün, şunları söyledi:

"Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

İstanbul - Atina / Atina - İstanbul:
TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850

İstanbul - Selanik / Selanik - İstanbul:
TK1881, TK1882, TK1893, TK1894

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Kaynak: FOREKS