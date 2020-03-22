THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak
THY, koronavirüs salgını nedeniyle Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını sonlandıracak.
Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs nedeniyle yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak.
Katıldığı bir televizyon programında THY’nin operasyonlarına ilişkin yeni gelişmeleri paylaşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 27 Mart itibarıyla New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa ve Moskova seferleri dışındaki tüm dış hat seferlerinin durdurulacağını açıkladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise kargo seferlerinin devam edeceğini belirterek, yurt içi seferlerin azalmakla beraber süreceğini kaydetti.