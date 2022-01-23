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THY’de olumsuz hava koşullarına bağlı uçuş iptalleri sürüyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki 31 seferi iptal ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ettiklerini belirterek, "24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri kaydedildi.

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