THY'den 19 Mayıs'a özel fırsat! Biletler 919 TL'den başlıyor...
Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel yurt içi uçuşlarında 919 TL’den başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı. 19-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak biletlerle, 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında uygun fiyatlarla seyahat edilebilecek.
Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak yurt içi uçuşlarında indirim kampanyası başlattı.
THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-21 Mayıs tarihleri arasında satın alınacak biletlerle, 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 919 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.
Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, biletlerini sadece THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden temin edebilecek.
Kampanya sınırlı sayıda
THY, kampanyanın 115 bin koltukla sınırlı olduğunu ve erken rezervasyonun önemine dikkat çekti.