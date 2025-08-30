THY’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel yurt içi uçuşlarda geçerli kampanya duyurdu.

Milli mücadelenin zaferle taçlandığı bu anlamlı gün için hazırlanan kampanya, yolculara avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor.

1.030 TL’den başlayan biletler

THY’nin açıkladığı kampanyaya göre, yolcular 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde alacakları biletlerle 1 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 döneminde Türkiye’nin farklı şehirlerine 1.030 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Kampanya kapsamında İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, THY tarafından gerçekleştirilen Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlar yer alıyor. KKTC Ercan Havalimanı uçuşları, Sabiha Gökçen çıkışlı seferler, AJet uçuşları ve codeshare (ortak) seferler kampanya dışında bırakıldı.

Kampanya koşulları

* Satın alma tarihi: 30-31 Ağustos 2025

* Seyahat dönemi: 1 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026

* Hariç tutulan dönem: 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026

* EcoFly sınıfı: 1.030 TL

* ExtraFly ve PrimeFly ücretleri hatlara göre değişiyor (1.580 – 1.880 TL aralığında).

* Biletleme işlemi rezervasyonla birlikte tamamlanmalı, iptal ve değişiklik hakkı bulunmuyor.

* Kampanya kapsamında 125.000 koltuk satışa sunuldu.

THY, kampanyalı biletlerin yalnızca çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden geçerli olduğunu, satış ofisleri ve acentelerde ücretlerin değişkenlik gösterebileceğini duyurdu.