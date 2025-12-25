THY'den Arnavutluk'a uçak hibesi: 12 milyon dolarlık hediye
Türk Hava Yolları (THYAO), uçuşa elverişli bir uçağını Arnavutluk Cumhuriyeti’ne hibe etme kararı aldı. Yaklaşık 11,9 milyon dolar değerindeki uçağın devrine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan hibe protokolü, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
11,9 milyonluk hediye
Söz konusu anlaşmada, hibenin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve yakın işbirliğinin pekiştirilmesini hedeflediği ifade edildi. Bu çerçevede THY, envanterinde bulunan ve uçuşa elverişli olan uçağın mülkiyetini Arnavutluk tarafına devredecek.
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, hibe kapsamında verilecek uçağın piyasa değeri 11,9 milyon dolar olarak açıklandı.