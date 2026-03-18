THY'den bayram hamlesi: Ek seferler devrede

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili döneminde artan yolcu talebine yanıt verebilmek için ilave uçuş planlaması yaptı. Şirket, bayram süresince seyahat yoğunluğunu karşılamak amacıyla yüzlerce ek sefer düzenleyecek.

297 ilave sefer planlandı

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bayram dönemine yönelik hazırlıklara ilişkin bilgi verdi. Üstün, "Türk Hava Yolları olarak, Ramazan Bayramı tatili döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin seyahat talebini karşılamak amacıyla 18-22 Mart tarihleri arasında 297 ilave sefer planlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bayram mesajı ve iyi dilekler

Üstün, açıklamasında ayrıca bayrak taşıyıcı havayolu olarak tüm yolcuların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, güvenli ve keyifli yolculuklar diledi.