THY’den İspanya'da yeni rota: Sevilla uçuşları başladı

Türk Hava Yolları (THY), İspanya’daki uçuş noktalarını genişletti. Bayrak taşıyıcı havayolu, Madrid, Barselona, Valensiya, Malaga ve Bilbao’dan sonra altıncı destinasyon olarak Sevilla’ya seferlere başladı.

Ahmet Bolat: Yeni fırsatlar doğuracak

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Sevilla hattının hem turizm hem de iş dünyası açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Bolat, “Sevilla uçuşlarımızın turizm ve iş dünyası için yeni fırsatlar getireceğine inanıyoruz. Bölgede artış gösteren güçlü yatırımlar sayesinde kıtadaki turizm ve ticaret kabiliyetinin daha da gelişeceğini öngörüyoruz” dedi.

Endülüs’ün kalbi: Sevilla

İspanya’nın güneyinde yer alan Sevilla, zengin tarihi mirası, görkemli mimarisi ve geleneksel mutfağıyla öne çıkıyor.

Endülüs bölgesinin kalbi olarak bilinen şehir, kültürel çeşitliliğiyle Avrupa’nın en cazip turizm merkezleri arasında gösteriliyor.

Haftada 7 gün sefer

THY’nin yeni hattıyla birlikte İstanbul Havalimanı – Sevilla Havalimanı arasında haftanın 7 günü karşılıklı sefer düzenlenecek.

Böylece hem Türk yolcular için yeni bir turizm destinasyonu açılırken hem de Avrupa’daki bağlantı ağı daha da güçlendirilmiş olacak.