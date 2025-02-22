THY'den İstanbul için 23 Şubat kararı: Bazı seferler iptal

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle THY, yarın yapacağı bazı seferleri iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

THY, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

THY açıklaması şöyle devam etti:

* Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.