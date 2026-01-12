THY'den KKTC uçuşlarına bin liradan başlayan kampanya
Türk Hava Yolları, İstanbul ve Antalya çıkışlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için avantajlı bir kampanyayı hayata geçirdi. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya kapsamında, vergiler hariç bin liradan başlayan fiyatlarla bilet satışı yapılıyor. THY'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, indirimli biletlerin 15 Ocak tarihine kadar satın alınması gerekiyor.
Biletler sınırlı koltuk sayısı için geçerli
THY'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, indirimli biletler sınırlı koltuk sayısı için geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 15 Ocak tarihine kadar satın alması gerekiyor.
Söz konusu biletlerle 2 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasında, cuma, cumartesi ve pazar günleri hariç olmak üzere KKTC uçuşları vergiler hariç bin liradan başlayan fiyatlarla gerçekleştirilebilecek.