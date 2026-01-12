THY'den KKTC uçuşlarına bin liradan başlayan kampanya

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul ve Antalya çıkışlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için sınırlı süreli bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, vergiler hariç bin liradan başlayan fiyatlarla biletler satışa sunuldu.

Biletler sınırlı koltuk sayısı için geçerli

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, indirimli biletler sınırlı koltuk sayısı için geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 15 Ocak tarihine kadar satın alması gerekiyor.

Söz konusu biletlerle 2 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasında, cuma, cumartesi ve pazar günleri hariç olmak üzere KKTC uçuşları vergiler hariç bin liradan başlayan fiyatlarla gerçekleştirilebilecek.