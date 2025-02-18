THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 18-20 Şubat'ta satın alacakları biletlerle 24 Şubat ile 26 Mart arasında KKTC'ye, her şey dahil tek yön, vergiler hariç 949 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.