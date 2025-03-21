THY’den Londra Heathrow seferlerine yangın iptali

Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı yakınlarında meydana gelen yangın nedeniyle 21 Mart tarihli Londra kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yangının havalimanı ve çevresinde elektrik kesintilerine yol açtığını ve bu nedenle Heathrow Havalimanı'nın uçuş operasyonlarını durdurduğunu duyurdu.

Yahya Üstün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Londra Heathrow Havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişme sonrası Heathrow Havalimanı bugün için uçuş operasyonuna kapatılmıştır. 21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferlerimiz iptal edilmiştir.”

Heathrow Havalimanı yetkilileri de bölgede meydana gelen yangının etkilerini en aza indirmek için çalışmaların sürdüğünü ve havalimanında güvenliğin öncelik olduğunu belirtti. THY’nin yanı sıra diğer havayollarının da seferlerinde aksama yaşandığı ifade edildi.

Yolcuların güncel uçuş bilgileri için THY’nin resmi kanallarını takip etmeleri tavsiye ediliyor.