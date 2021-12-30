THY'den Omicron açıklaması: Bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi seyahat yasağı haberleriyle ilgili, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir." ifadesini kullandı.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır." dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Omicron varyantı nedeniyle ülkelere giriş tablosunu güncellediği, yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildiği belirtilmiş varyant nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcu kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.