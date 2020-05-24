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THY'den Ramazan Bayramı'na özel video

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle filodaki 300'den fazla uçağın ilk kez bayram izninde bulunduğunu belirtti.

THY'den Ramazan Bayramı'na özel video
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, hava yolu şirketinin Ramazan Bayramı'na özel hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle filodaki 300'den fazla uçağın ilk kez bayram izninde bulunduğunu belirtti.

Yahya Üstün, "Mavi gökyüzünde kanat açmayı bekliyorlar, 'Nerede o eski bayramlar' dercesine. Çok yakında aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere. Hayırlı Bayramlar." ifadelerini kullanarak, hazırlanan videoyu paylaştı.

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