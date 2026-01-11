THY sefer iptalleri: Türk Hava Yolları'nın hangi seferleri iptal edildi? İstanbul uçuşları iptal mi edildi? THY'nin İstanbul seferlerinde iptal var mı?

THY'den sefer iptali
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 54 seferin iptal edildiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda İstanbul’da etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlarda kısıtlamaya gidildiğini duyurdu. Üstün, bu kapsamda 12 Ocak Pazartesi gününe planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.
Üstün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle
Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır.
Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir.
Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
