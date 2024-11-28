THY'den uçuş iptali açıklaması! Grev hangi ülkenin hava ulaşımını kilitledi?
Türk Hava Yolları, İtalya'daki yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
AA
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, İtalya havaalanında yaşanan grev nedeniyle, 29 Kasım'da yapılması planlanan 'TK 1873 İstanbul-Milano', 'TK 1874 Milano-İstanbul', 'TK 1865 İstanbul-Roma', 'TK 1866 Roma-İstanbul', 'TK 1323 İstanbul-Bologna' ile 'TK 1324 Bologna-İstanbul' tarifeli seferler yapılamayacak.