THY'den ucuz bilet kampanyası

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava yolları misafirleri, 6 -17 Eylül 2024 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2024 – 31 Mart 2025 (Prag, Tallinn, Riga, Kişinev 1 Ekim 2024 – 31 Mart 2025) tarihleri arasında Köstence’ye 109 dolar; Tiflis, Batum, Sofya, Bükreş ve Cluj’a 139 dolar; Budapeşte, Prag, Krakow ve Varna’ya 159 dolar; Kişinev’e 169 dolar; Bakü, Tallinn, Riga ve Vilnius’a 179 dolar; Gence ve Nahcivan’a 189 dolar; Varşova’ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.