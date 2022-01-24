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THY'nin 67 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 31, İstanbul Havalimanı'nda ise 36 olmak üzere kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan toplam 67 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 67 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün,  Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 31, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 36 seferin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Yolcuların, uçuşların son durumuna ilişkin detaylı bilgiyi "https://bit.ly/TK-UcusDurumu" bağlantısından öğrenebileceği kaydedildi.

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