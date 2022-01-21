THY’nin bazı uçuşları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için planlanan 49 uçuşu olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi.

Üstün, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz." dedi.

Öte yandan THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapılması planlanan 49 uçuşu iptal edildi. Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise 41 uçuş iptal edildi.