THY'nin biletleme işlemlerindeki aksama yolcuları mağdur etti
Türk Hava Yolları (THY)'nin bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorun nedeniyle pek çok yolcu sıkıntı yaşadı. Şirketin Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çekti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.