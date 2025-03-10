THY'nin bugün yapılacak bazı Almanya seferlerine iptal
Türk Hava Yolları (THY), Almanya’da bugün gerçekleşen havalimanı yer personeli grevi nedeniyle birçok uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Berlin, Hamburg, Frankfurt ve Münih dahil olmak üzere dokuz noktaya yapılması planlanan seferler iptal edilirken, yolculara uçuş bilgilerini THY'nin resmi internet sitesinden kontrol etmeleri tavsiye edildi.
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'da bugün gerçekleşecek grev nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı.
THY’den açıklama
THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan duyuruda, Almanya'daki havalimanı yer personelinin grevi sebebiyle Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih’e planlanan uçuşların karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, biletli yolcuların uçuş durumlarını THY’nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.