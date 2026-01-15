THY'nin İstanbul-Barselona uçağında bomba paniği

THY'nin İstanbul-Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçağında bomba paniği yaşandı. Uçuş sırasında bir yolcu, internet erişim noktası oluşturarak ağa da bomba tehdidi içeren bir ad verdi.

Uçak Barselona'ya acil iniş yaptı

Durumun fark edilmesi üzerine, uçuş ekibi prosedürler kapsamında Barselona'ya acil iniş yaptı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, olayla ilgili yaptığı açıklamada, uçağın inişinin ardından kontrollerin ilgili ülkenin yetkili birimleri tarafından yürütüldüğünü ve sürecin uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Üstün'ün açıklaması şöyle:

"TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşumuzun Barselona'ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."