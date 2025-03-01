THY'nin kasasına 2024'te 22,7 milyar dolar girdi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından şirketin 2024 yılına ilişkin istatistiklerini paylaştı.

Ekşi'nin aktardığına göre THY 2024 yılında gelirlerini önceki yıla göre yüzde 8,2 artırarak 22,7 milyar dolar ciroya ulaştı.

THY, 352 uçuş noktası ve 131 ülkeyle en çok noktaya uçan havayolu şirketi olurken, yolcu kapasitesi yüzde 8,2'lik arttı. 2019'a göre artış yüzde 35 oldu.

THY, 2024 yılında 85,2 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirketin filosunda bugün itibariyle 24'ü kargo uçağı olmak üzere 492 uçak bulunuyor.

THY'nin çalışan sayısı da 100 bine dayandı.