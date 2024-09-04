THY'nin Şili seferleri 18 Aralık'ta başlıyor

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 128 ülkede 328 noktaya uçuş yapıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin destinasyonlarına yenisini eklediğini belirtti.

Ekşi, Şili seferlerinin 18 Aralık'ta başlatılacağını bildirdi.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şili'ye haftada 4 uçuş ile başlıyoruz. İstanbul, THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.