THY'nin Tivat seferleri başladı

Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın başkenti Podgorica'dan sonra ülkenin önemli şehirlerinden Tivat'a tarifeli sefer başlattı.

İstanbul Havalimanı'ndan Tivat'a ilk uçuş, "TC-JVR" kuyruk tescilli "Boeing 737-800" tipi uçakla yapıldı.

İlk sefere katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile yolcular havalimanında törenle karşılandı.

Ekşi, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ve havalimanı yetkilileri birlikte kurdele kesti.

THY Genel Müdürü Ekşi, Tivat uçuşlarını başlatarak iki ülke arasındaki kültürel ve ticari bağları güçlendirmek adına önemli bir adım daha attıklarını söyledi.

Ekşi, 129 ülke ve 340 destinasyonla dünyada en fazla noktaya sefer düzenleyen hava yolu şirketi olduklarını belirterek, "Dünyanın dört bir köşesini İstanbul üzerinden birbirine bağlamak bizim için tarifsiz bir mutluluk. Şimdi artık dünyanın 129 ülkesinden Tivat'a misafirlerimizi getirecek, bölgenin turizm, ticaret ve kültürel manada gelişmesi için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Kotor Körfezi'nin incisi Tivat'a şimdilik haftada 3 sefer yapılacağını dile getiren Ekşi, "Ülkelerimiz arasındaki frekans haklarının artırılmasıyla birlikte sefer sıklığını da artırmayı istiyoruz. Tivat'ın doğal güzelliklerinin ve turizm potansiyelinin yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgisini çekeceğini biliyoruz." diye konuştu.

Ekşi, eşsiz coğrafyası, tarihi, zengin mutfağı ve Adriyatik kıyılarının güzelliğiyle cazibe merkezi olan Tivat'ı geniş uçuş ağlarıyla dünyaya bağlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Limanları, plajları, doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan kıyı şehri Tivat, Cetinje, Kotor, Budva, Stari Bar ve Ulcinj gibi tarihi ve turistik şehirlere yakınlığıyla öne çıkıyor.

Tivat ile uçtuğu nokta sayısını 340'a yükselten THY, "Boeing 737-800" tipi uçaklarla icra edeceği seferlerini 31 Ekim'e kadar pazartesi, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün yapacak.