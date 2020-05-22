Tıbbi kuvvetler en az hava kuvvetleri kadar caydırıcı olacak

22 Mayıs 2020

Capital Exhibition CEO'su Hakan Kurt, Dünya gazetesinin Facebook, Youtube ve Scope canlı yayınında Selçuk Altun'un sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgınından sonra tıbbi kuvvetlerin, ülkelerin en önemli unsurlarından biri haline geldiğini belirten Kurt, "Normalde silahlı kuvvetler yapısında hava kuvvetleri, karar kuvvetleri, deniz kuvvetleri var. Buna ilave olarak birkaç güçlü ülkede uzay kuvvetleri bulunuyor. Ama şunu artık söylemek lazım ki, tıbbi kuvvetler ülkelerin savunma sistemleri içerisinde en önemli maddelerinden biri haline geldi" dedi.

Tıbbi kuvvetlerin hali hazırda pekçok ülke savunmas sistemi içerisinde küçük bir birim olarak yer aldığını aktaran Kurt, "Tüm dünyadaki kurgusu bir olay olduğunda müdahale etmek üzereydi. COVID-19'dan sonra ülkeler savunmaları için tıbbi kuvvetleri en az hava kuvvetleri ve kara kuvvetleri kadar caydırıcı bir hale getirecekler" diye konuştu.

Hakan Kurt, bu doğrultuda 9-10 Haziran'da gerçekleştirecekleri Military Medical Webex fuarına dikkat çekerek, organizasyon ile ilgili şu bilgileri verdi; "Koronovirüs nedeniyle dünya gündeminde olan askeri medikal sektörünün bir araya geleceği online fuarda pek çok yenilikçi ürün sergilenecek. Dünyanın birçok ordusunun askeri tedarik ofisleri yeni nesil askeri medikal satın almalarının ilk kararını bu fuarda verecek. Türkiye'nin COVID-19 süreç yönetiminde başarılı olmasının arkasındaki, yerli-milli medikal ve yan ürünler de fuarda yer bulacak."

Capital Exhibition CEO'su Hakan Kurt ile söyleşinin tamamını izlemek için tıklayın...