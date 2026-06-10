Ticaret Bakanı Bolat açıkladı: Türk bankaları Suriye’ye açılacak

Ferit PARLAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Türk banka­larının Suriye’de şu­beler açması konusunda mu­tabıkız. Suriye’de bankacılık mevzuatıyla ilgili değişim ça­lışmaları yapılıyor, merkez bankalarımız karşılıklı görü­şüyorlar, Suriye milli parası­nın basılması noktasında te­maslar devam ediyor” dedi. Bakan Bolat, ayrıca İslahiye Gümrük Kapısı’nın açılması konusunda hazırlıkların ta­mamlandığını da belirterek açılış müjdesini en kısa süre­de vereceklerini söyledi.

Gaziantep Kent Ekonomi­leri zirvesinde konuşan Tica­ret Bakanı Ömer Bolat, Tür­kiye ile Suriye arasındaki ticaret hacmini 2030 yılı ba­şında 10 milyar dolara çıkar­mayı hedeflediklerini belir­terek sınır bölgelerinde ortak endüstri bölgesi oluşturma konusunda müzakerelerin devam ettiğine dikkat çekti.

Bolat, “Özellikle Suriye’nin kuzeydoğusunun bu yılın ba­şında istikrara kavuşmasıy­la beraber Nusaybin ile Ka­mışlı arasındaki gümrük ka­pımızın açılması konusunda biz hazır olduğumuzu Suri­yeli mevkidaşlarımıza ifade ettik. Her türlü hazırlığımız var, bir an önce o kapıyı da açabiliriz. İslahiye Gümrük Kapısı’nın açılması konu­sunda hazırlıklarımız tam. Gaziantep Valiliğimiz, Bü­yükşehir Belediyemiz ve or­ganize sanayi bölgemize, Su­riye’deki eksik kısa bir demir yolu hattı konusunda da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek is­tiyorum” diye konuştu.

Lojistik maliyetleri için de önemli

Bolat şöyle devam etti: “15 Nisan’da Türkiye ile Suudi Arabistan arasında da Türk tır şoförleri için vize anlaş­ması yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye’den giren bir kara yo­lu taşıma aracı, Suriye’yi ge­çip Ürdün, Suudi Arabistan ve bütün Körfez ülkelerine artık engelsiz giriş ve çıkış yapabi­liyor. Yine Suriye, Irak’a giden transit ticaret için de önem­li bir geçiş üssü konumunda. Bunlar artık pürüzsüz işle­meye başladı. Bundan sonra­ki süreçte Türkiye ve Suriye tır araçlarının en kısa sürede karşılıklı malları adreslerine taşımalarını bekliyoruz. Bu konuda ortak çalışmaya, ko­ordinasyona da hazır olduğu­muzu ifade etmek istiyorum.”

Suriye’nin, devrimden sonraki ilk dakikadan itiba­ren ekonomik alanda da bü­yük bir yatırım, kalkınma ve gelişme atağı başlattığını ha­tırlatan Bolat şöyle konuş­tu: “8 Aralık’ın ertesi günün­den itibaren bizim önemli görevlerimizin başında Su­riye ile ekonomik, ticari, ya­tırım, ulaştırma, enerji her alandaki ilişkilerimizin en yüksek noktaya çıkarılması ve Suriyeli kardeşlerimizin bu ekonomik mücadelesinde onların yanında olmamız ve verebileceğimiz bütün katkı­larla birlikte Türkiye-Suriye ekonomik entegrasyonunu ilerletmemiz olmuştur.

İlgi­li bütün bakanlıklarımızda Suriye Masası kurulmuştur ve her birimiz ilgili Suriyeli mevkidaşlarımızla temasa geçerek karşılıklı ziyaretler­le, görüşmeler yoluyla, yap­tığımız protokoller, anlaş­malar yoluyla her gün, her hafta yeni bir ilerleme sağla­ma gayreti içinde olduk. Ge­rek savunma alanında gerek diplomaside gerekse enerji­de, ulaştırma, altyapı, sanayi, ticaret, gümrükler, bütün bu alanlarda Suriyeli mevkidaş­larımızla ve ilgili bakanlık­larla Türk bakanlıkları ara­sında muhteşem bir koordi­nasyon sağlanmıştır.”

Suriye’de ticaret, yatırım, bankacılık ve sanayide mevzuat yeniden yazılıyor

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, parlamentonun faaliyete geçmesinin ardından ekonomik reformları destekleyecek yeni yasa ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinin planlandığını anlatırken Suriye hükümetinin ticaret, yatırım, bankacılık ve sanayi alanlarındaki mevzuatı yeniden gözden geçirdiğini belirtti. Şaar, “Türkiye ve Suriye üretimin ortak kaynağı olmalıdır. Suriye’de sürdürülebilir, uyumlu ve güçlü ekonomik ilişki kurulması için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Yıllarca uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmaya başlanmasına rağmen etkilerinin halen sürdüğünü ifade eden Şaar, özellikle bankacılık sektörünün modernize edilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

Türkiye’de yaşayan milyonlarca Suriyelinin gelişmiş bankacılık sistemine uyum sağladığını belirten Şaar, Suriye’deki finans sektörünün de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye ulaşması gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki sanayi sektöründe önemli bir canlanma yaşandığını belirten Şaar, “Son aylarda 15 binden fazla fabrika yeniden faaliyete geçti. Yaklaşık 1200 yeni üretim hattı oluşturuldu. Yüzlerce fabrika inşa sürecinin devam ediyor” diye konuştu. Özellikle Hama bölgesindeki sanayi yatırımlarında Türk iş insanlarının önemli rol oynadığını ifade eden Şaar, Suriye’ye gelen yatırımcıların yalnızca tek bir tesis kurmakla yetinmediğini üretim kapasitesini artıracak daha kapsamlı yatırımlara yönelmelerini istediklerini dile getirdi. Şaar, “Suriye artık her türlü yatırımı absorbe edebilecek bir pozisyona geldi. Sahada ufak tefek pürüzler ve engeller olabilir ancak kuracağımız güçlü ortaklıklarla bu sorunların hepsini aşabiliriz. Suriye hazır. Bizim ülkemiz, sizin de ülkenizdir; buyurun gelin” dedi.

İşdünyası için büyük fırsatlar var

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iş dünyasına çağrıda bulunarak, “Ölçmediğin hiçbir şeyi yönetemezsin, yönetmediğin hiçbir şeyi düzeltemezsin. Halep- Gaziantep, Halep-Şam, Suriye-Türkiye arasında çok büyük fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmemiz ve çözüm üretmemiz lazım. Abdulhamithan’ın Hicaz demir yolunu yeniden hayata geçirmemiz, Atatürk’ün 10. Yıl Marşı’ndaki ‘demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan’ dediği lojistik sistemi hayata geçirmemiz lazım” dedi.

Türkiye’nin yeni ‘Marmara’sı Olacak

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise bölgeyi Gaziantep merkezli olarak Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi haline getirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Çeber, “Türkiye’nin geleceğine bu bölge yön verecek. Çünkü devletimizin projeksiyonunu biliyorum. Kapasitemizi biliyorum. Elimizdeki potansiyeli biliyorum. Özgürleşen Suriye de bizimle beraber gelişecek Suriye. Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi’nin bu bölge olmasının en büyük sebeplerinden birisi de bu olacak. Ne zaman Halep’in yıldızı parlamış, o zaman Gaziantep’in de yıldızı parlamış. Omuz omuza olmamız, bir arada olmamız lazım” açıklamasını yaptı.