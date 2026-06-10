Ticaret Bakanı Bolat açıkladı: Türk bankaları Suriye’ye açılacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Türk iş dünyasının yeniden Türk bankalarının Suriye’de banka açması konusunda mutabakata vardığını belirtti. Bolat, 1,5 yıl gibi çok uzun olmayan bir süre geçmesine rağmen Suriye’de iç barışın sağlandığını, toprak bütünlüğünün tesis edildiğini, siyasi açıdan da istikrarlı bir sürecin başladığını kaydetti.
Ferit PARLAK
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Türk bankalarının Suriye’de şubeler açması konusunda mutabıkız. Suriye’de bankacılık mevzuatıyla ilgili değişim çalışmaları yapılıyor, merkez bankalarımız karşılıklı görüşüyorlar, Suriye milli parasının basılması noktasında temaslar devam ediyor” dedi. Bakan Bolat, ayrıca İslahiye Gümrük Kapısı’nın açılması konusunda hazırlıkların tamamlandığını da belirterek açılış müjdesini en kısa sürede vereceklerini söyledi.
Gaziantep Kent Ekonomileri zirvesinde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacmini 2030 yılı başında 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek sınır bölgelerinde ortak endüstri bölgesi oluşturma konusunda müzakerelerin devam ettiğine dikkat çekti.
Bolat, “Özellikle Suriye’nin kuzeydoğusunun bu yılın başında istikrara kavuşmasıyla beraber Nusaybin ile Kamışlı arasındaki gümrük kapımızın açılması konusunda biz hazır olduğumuzu Suriyeli mevkidaşlarımıza ifade ettik. Her türlü hazırlığımız var, bir an önce o kapıyı da açabiliriz. İslahiye Gümrük Kapısı’nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam. Gaziantep Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve organize sanayi bölgemize, Suriye’deki eksik kısa bir demir yolu hattı konusunda da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.
Lojistik maliyetleri için de önemli
Bolat şöyle devam etti: “15 Nisan’da Türkiye ile Suudi Arabistan arasında da Türk tır şoförleri için vize anlaşması yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye’den giren bir kara yolu taşıma aracı, Suriye’yi geçip Ürdün, Suudi Arabistan ve bütün Körfez ülkelerine artık engelsiz giriş ve çıkış yapabiliyor. Yine Suriye, Irak’a giden transit ticaret için de önemli bir geçiş üssü konumunda. Bunlar artık pürüzsüz işlemeye başladı. Bundan sonraki süreçte Türkiye ve Suriye tır araçlarının en kısa sürede karşılıklı malları adreslerine taşımalarını bekliyoruz. Bu konuda ortak çalışmaya, koordinasyona da hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”
Suriye’nin, devrimden sonraki ilk dakikadan itibaren ekonomik alanda da büyük bir yatırım, kalkınma ve gelişme atağı başlattığını hatırlatan Bolat şöyle konuştu: “8 Aralık’ın ertesi gününden itibaren bizim önemli görevlerimizin başında Suriye ile ekonomik, ticari, yatırım, ulaştırma, enerji her alandaki ilişkilerimizin en yüksek noktaya çıkarılması ve Suriyeli kardeşlerimizin bu ekonomik mücadelesinde onların yanında olmamız ve verebileceğimiz bütün katkılarla birlikte Türkiye-Suriye ekonomik entegrasyonunu ilerletmemiz olmuştur.
İlgili bütün bakanlıklarımızda Suriye Masası kurulmuştur ve her birimiz ilgili Suriyeli mevkidaşlarımızla temasa geçerek karşılıklı ziyaretlerle, görüşmeler yoluyla, yaptığımız protokoller, anlaşmalar yoluyla her gün, her hafta yeni bir ilerleme sağlama gayreti içinde olduk. Gerek savunma alanında gerek diplomaside gerekse enerjide, ulaştırma, altyapı, sanayi, ticaret, gümrükler, bütün bu alanlarda Suriyeli mevkidaşlarımızla ve ilgili bakanlıklarla Türk bakanlıkları arasında muhteşem bir koordinasyon sağlanmıştır.”
Suriye’de ticaret, yatırım, bankacılık ve sanayide mevzuat yeniden yazılıyor
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, parlamentonun faaliyete geçmesinin ardından ekonomik reformları destekleyecek yeni yasa ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinin planlandığını anlatırken Suriye hükümetinin ticaret, yatırım, bankacılık ve sanayi alanlarındaki mevzuatı yeniden gözden geçirdiğini belirtti. Şaar, “Türkiye ve Suriye üretimin ortak kaynağı olmalıdır. Suriye’de sürdürülebilir, uyumlu ve güçlü ekonomik ilişki kurulması için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Yıllarca uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmaya başlanmasına rağmen etkilerinin halen sürdüğünü ifade eden Şaar, özellikle bankacılık sektörünün modernize edilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.
Türkiye’de yaşayan milyonlarca Suriyelinin gelişmiş bankacılık sistemine uyum sağladığını belirten Şaar, Suriye’deki finans sektörünün de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye ulaşması gerektiğini vurguladı.
Ülkedeki sanayi sektöründe önemli bir canlanma yaşandığını belirten Şaar, “Son aylarda 15 binden fazla fabrika yeniden faaliyete geçti. Yaklaşık 1200 yeni üretim hattı oluşturuldu. Yüzlerce fabrika inşa sürecinin devam ediyor” diye konuştu. Özellikle Hama bölgesindeki sanayi yatırımlarında Türk iş insanlarının önemli rol oynadığını ifade eden Şaar, Suriye’ye gelen yatırımcıların yalnızca tek bir tesis kurmakla yetinmediğini üretim kapasitesini artıracak daha kapsamlı yatırımlara yönelmelerini istediklerini dile getirdi. Şaar, “Suriye artık her türlü yatırımı absorbe edebilecek bir pozisyona geldi. Sahada ufak tefek pürüzler ve engeller olabilir ancak kuracağımız güçlü ortaklıklarla bu sorunların hepsini aşabiliriz. Suriye hazır. Bizim ülkemiz, sizin de ülkenizdir; buyurun gelin” dedi.
İşdünyası için büyük fırsatlar var
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iş dünyasına çağrıda bulunarak, “Ölçmediğin hiçbir şeyi yönetemezsin, yönetmediğin hiçbir şeyi düzeltemezsin. Halep- Gaziantep, Halep-Şam, Suriye-Türkiye arasında çok büyük fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmemiz ve çözüm üretmemiz lazım. Abdulhamithan’ın Hicaz demir yolunu yeniden hayata geçirmemiz, Atatürk’ün 10. Yıl Marşı’ndaki ‘demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan’ dediği lojistik sistemi hayata geçirmemiz lazım” dedi.
Türkiye’nin yeni ‘Marmara’sı Olacak
Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise bölgeyi Gaziantep merkezli olarak Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi haline getirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Çeber, “Türkiye’nin geleceğine bu bölge yön verecek. Çünkü devletimizin projeksiyonunu biliyorum. Kapasitemizi biliyorum. Elimizdeki potansiyeli biliyorum. Özgürleşen Suriye de bizimle beraber gelişecek Suriye. Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi’nin bu bölge olmasının en büyük sebeplerinden birisi de bu olacak. Ne zaman Halep’in yıldızı parlamış, o zaman Gaziantep’in de yıldızı parlamış. Omuz omuza olmamız, bir arada olmamız lazım” açıklamasını yaptı.