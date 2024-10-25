Ticaret Bakanı Bolat, "Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı"nı değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı'nda Türkiye'nin ticari ve diplomatik kararlılığını vurguladı. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kazan'da düzenlenen toplantıya dair değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bolat, yapılan heyetler arası görüşmelerde muhatap ülkelerle ikili ilişkileri güçlendirme, ticaret hacmini artırma ve karşılıklı yatırımları çoğaltma konularında Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomi, ticaret, diplomasi, savunma sanayisi ve teknoloji gibi alanlarda attığı adımlarla küresel arenada güçlü bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığına da değinen Bolat, her koşulda terörün her çeşidiyle mücadele etmeye devam edileceğini ifade ederek, son terör saldırısında şehit düşen kahramanlara rahmet, yaralılara şifa diledi.