Ticaret Bakanı Bolat: Gümrük Birliği iki taraf için de "kazan-kazan" modeli sundu

Bolat, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Gümrük Birliği'nin 30. yılında olduğunu bildiren Bolat, bu süreçte ticaretin dengeli ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü kaydetti.

AB ile 1995 yılında 27 milyar dolar olan ticaret hacminin, 2024 itibarıyla 8 kat artarak 220 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, ekonomik entegrasyonun derinleştiğini vurguladı.

Bolat, Gümrük Birliği'nin iki taraf için de "kazan-kazan" modeli sunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi, yeşil ve dijital dönüşüm ile rekabetçiliği merkeze alarak Gümrük Birliği'ni güncellemek için çalışıyoruz. Daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli bir ticaret yapısı ve ekonomik güvenlik temelinde ortaklığımızı ve üyeliğe giden süreçte entegrasyonumuzu güçlendirmeye kararlıyız."