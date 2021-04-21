Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları T.C. Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandı.

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, Mehmet Muş kimdir, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Mehmet Muş hakkında merak edilenler...

Mehmet Muş kimdir?

Mehmet Muş, 1 Mayıs 1982 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamlayan Mehmet Muş, daha sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesinde İşletme Bölümünü tamamladı. Lisans eğitimin ardından Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi yüksek lisansı yapan Mehmet Muş, doktorasını ise Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında tamamladı.

Bir süre özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalışan Mehmet Muş, AK Parti Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24, 25 ve 26. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı.