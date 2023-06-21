Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İkinci el araç fiyatı sıfır araç fiyatını geçemeyecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnternet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyleyen Bakan Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" ifadelerini kullandı.