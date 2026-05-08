Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Körfez ve Hürmüz eskisi gibi olmayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemde Körfez’de yaşanan gelişmelerin ardından Hürmüz Boğazı’nın küresel ticaret açısından eski konumunda olmayacağını söyledi. Bolat, ülkelerin enerji ve stratejik ürün tedarikinde yeni güzergahlara yönelmek için adımlar atacağını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle ve Albayrak Medya ev sahipliğinde düzenlenen “Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi”nde konuşan Bolat, küresel ekonominin son yıllarda salgınlar, savaşlar, enerji ve gıda krizleri ile ticaret gerilimlerinin etkisi altında zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı’nın dünya enerji piyasaları açısından kritik önemde olduğuna dikkat çeken Bolat, uzmanların boğazın kapanmasının dünya ekonomisi üzerinde geçmiş krizlerden daha ağır sonuçlar doğurabileceği görüşünde birleştiğini aktardı.

Bolat, "Dünyadaki petrolün yüzde 25'i, doğal gazın yüzde 20'si, gübre arzının, petrokimya ürünlerinin yaklaşık üçte bire yakın kısmı Hürmüz Boğazı'ndan geçerek dünya piyasalarına satılıyordu. Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırılar başlayıp Boğaz'ı İran kendi direnişi için bir koz olarak kullanmaya başlayınca piyasalarda aniden arz krizi endişesi ve fiyatlarda yukarı doğru hızlı tırmanış başladı." dedi.

Enerji fiyatları ve enflasyon baskısı

Enerji ve gübre fiyatlarında yaşanan yükselişin küresel enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Bolat, ilk etapta çatışmaların kısa süreceğinin düşünüldüğünü söyledi.

Türkiye’nin süreç boyunca diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade eden Bolat, "Türkiye bu dönemde, Cumhurbaşkanı'mız ve Dışişleri Bakanımız ve ekipleriyle beraber barışı, ateşkesi sağlamak için büyük uğraş verdi. Hala da vermeye devam ediyor, Türkiye, Pakistan, Mısır gibi dost ve kardeş ülkeler de." ifadelerini kullandı.

Küresel ticarette büyüme hızının yavaşlayabileceğine işaret eden Bolat, Dünya Ticaret Örgütü’nün tahminlerine göre dünya ticaretindeki artış oranının kötümser senaryoda yüzde 1,4’e kadar gerileyebileceğini kaydetti.

“Türkiye istikrarıyla öne çıkıyor”

Bölgedeki savaş ve krizlere rağmen Türkiye’nin istikrarlı yapısını koruduğunu dile getiren Bolat, ülkenin son 23 yılda ekonomik ve savunma alanlarında önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Bolat, "Herkesin kendisini ortak, müttefik görmek istediği istikrarına gıptayla baktığı ve rol model almaya çalıştığı bir ülke konumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Körfez’deki çatışmalar nedeniyle birçok ülkede yakıt sıkıntıları ve elektrik kesintileri yaşandığını belirten Bolat, Türkiye’de ise enerji ve akaryakıt tarafında arz problemi oluşmadığını ifade etti.

Bolat, "Hükümetimizin dirayetli, güven verici politikaları ve arz tedarikinde önceden yaptığı tedarikler nedeniyle mazotta, benzinde, uçak yakıtında, elektrikte, doğal gazda, gübrede, petrokimya ürünlerinde kimse bir arz sorunu yaşamadı." dedi.

Körfez’e ihracat geriledi

Bakan Bolat, Körfez ülkelerine ihracatın mart ayında yüzde 35 gerileyerek 1,5 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Buna karşın, Hürmüz üzerinden tedarik sorunları yaşayan ülkelerin Türkiye’ye yöneldiğini söyledi.

Bolat, Avrupa ülkelerinin de Uzak Doğu ve Körfez’den temin edemediği ürünler için Türkiye’den daha fazla sipariş vermeye başladığını belirtti.

Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemi sayısının ilk etapta 15 olduğunu aktaran Bolat, bunlardan 3’ünün kurtarıldığını, 12 geminin ise bekleyişini sürdürdüğünü ifade etti.

Alternatif lojistik hatları öne çıkıyor

Türkiye’den Körfez ülkelerine kara yolu taşımacılığında da alternatif transit rotaların devreye alındığını belirten Bolat, Kalkınma Yolu Projesi’nin son gelişmelerin ardından daha da önem kazandığını söyledi.

Bolat, "Son 70 günde yaşadıklarımızdan sonra Körfez ve Hürmüz eskisi gibi olmayacak belli. Ülkeler stratejik tedarikleri, hayati öneme sahip enerji ve diğer tedarikleri için alternatif güzergahları daima düşünecekler ve aksiyona geçmeye çalışacaklar." dedi.

Lojistik maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çeken Bolat, küresel piyasalarda savaşın sona ermesi ve ticaretin yeniden normale dönmesi beklentisinin güçlendiğini sözlerine ekledi.