Ticaret Bakanı Pekcan: Esnafa kira yardımı ödemeleri başladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını söyledi.
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Türkiye-Belçika Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Toplantısı ve
Protokol imza töreni ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını söyledi.
Bakan Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile verileri karşılaştırma işleminin tamamlandığını aktararak, ödemelerin bugün başladığını bildirdi.