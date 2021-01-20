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Ticaret Bakanı Pekcan: Esnafa kira yardımı ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa kira  yardımı ve gelir kaybı desteği ödemelerinin bugün itibarıyla  başladığını söyledi.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye-Belçika Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Toplantısı ve  
Protokol imza töreni ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa kira  yardımı ve gelir kaybı desteği ödemelerinin bugün itibarıyla  başladığını söyledi.

Bakan Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile verileri karşılaştırma işleminin tamamlandığını aktararak, ödemelerin bugün başladığını bildirdi.

 