Ticaret Bakanlığı: 20 TL’ye simit satan işletmelere yasal işlem başlatıldı

İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatları gayri resmi zam yaptı. 15 lira olan simit, 20 liradan satışa sunulmaya başladı.

Simite zam haberleri üzerine Ticaret Bakanlığı yetkilileri harekete geçti

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Serbest piyasa koşulları çerçevesinde tüketici haklarını korumak ve adil, rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla piyasa denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son günlerde yazılı, görsel ve dijital basında yer alan “simitin 20 TL’ye satıldığı” yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmiştir." dedi.

Gürcan X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 3 Şubat 2025 tarihinde 18 ayrı ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, simit satış fiyatlarına yönelik incelemeler titizlikle yürütülmüştür. Yapılan kontroller neticesinde, resmi fiyat tarifesi olan “100 gr simit 10 TL” tarifesine aykırı olarak 35 işletmenin simit cinsi unlu mamulü 20 TL’den sattığı tespit edilmiştir. Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir.



Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizi korumak, piyasalarda fiyat istikrarını sağlamak ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede, özellikle temel gıda maddeleri ve zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ediyor, spekülatif fiyat artışlarına karşı gerekli tüm idari yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz.



Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz."