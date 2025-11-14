Ticaret Bakanlığı 95 personel alacak: Başvurular başlıyor
Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla toplam 95 personel alacağını duyurdu. Bakanlık, 65 sözleşmeli pozisyon için gümrük muhafaza memuru, mühendis, büro personeli, gemi adamı ve destek personeli alımı yapacak. Ayrıca 30 kadrolu memur, mühendis ve kimyager istihdam edilecek. Adaylar 24 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.
Ticaret Bakanlığı, farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 95 personel istihdam edeceğini duyurdu. Bakanlığın alıma ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Açıklamaya göre, sözleşmeli pozisyonlar kapsamında 32 gümrük muhafaza memuru, 7 mühendis, 8 büro personeli, 6 gemi adamı ve 12 destek personeli olmak üzere 65 kişi alınacak. Kadrolu alımlarda ise 18 memur, 10 mühendis ve 2 kimyager olmak üzere toplam 30 personel istihdam edilecek.
Başvurular ne zaman, nasıl yapılıyor?
Başvurular, 24 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı modülü ya da "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.
İlanda, başvuru koşulları, adaylarda aranan nitelikler, gerekli belgeler ve alım sürecine ilişkin detaylar da yer aldı.