Ticaret Bakanlığı 95 personel alacak: Başvurular başlıyor

Ticaret Bakanlığı, farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 95 personel istihdam edeceğini duyurdu. Bakanlığın alıma ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamaya göre, sözleşmeli pozisyonlar kapsamında 32 gümrük muhafaza memuru, 7 mühendis, 8 büro personeli, 6 gemi adamı ve 12 destek personeli olmak üzere 65 kişi alınacak. Kadrolu alımlarda ise 18 memur, 10 mühendis ve 2 kimyager olmak üzere toplam 30 personel istihdam edilecek.

Başvurular ne zaman, nasıl yapılıyor?

Başvurular, 24 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı modülü ya da "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

İlanda, başvuru koşulları, adaylarda aranan nitelikler, gerekli belgeler ve alım sürecine ilişkin detaylar da yer aldı.