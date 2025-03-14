Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

Ticaret Bakanlığı, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel alımıyla ilgili şartları belirledi. Bakanlığın alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın hafta sonu duyurduğu personel alımına dair detaylar da netleşti. Buna göre, alım yapılacak personel, Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev alacak.

Başvuru tarihi açıklandı

Adaylar, başvurularını 24 Mart-11 Nisan tarihleri arasında dijital ortamda, e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların şartlara uygun yapılması ve belirtilen süre içinde yapılması gerektiği vurgulandı. Posta yolu veya diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

Hangi pozisyonlarda kaç kişi alınacak?

Alınacak sözleşmeli personelden 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 3'ü ziraat mühendisi, 2'si makine mühendisi, 2'si inşaat mühendisi, 2'si elektrik mühendisi, 6'sı gıda mühendisi, 5'i tekstil mühendisi, 4'ü makine mühendisi, 4'ü kimya mühendisi, 1'i elektrik ve elektronik mühendisi, 1'i endüstri mühendisi, 30'u büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i şoför olacak.

Kadrolu alımlar arasında ise 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 13 kaptan, 20 makinist, 4 veznedar, 6 satış memuru, 30 ambar memuru gibi pozisyonlar yer alacak.

Adaylar, alım süreci ve sınavlarla ilgili tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinden ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.