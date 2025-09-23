Ticaret Bakanlığı açıkladı: 3 ürün yasaklandı, raflardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığı için risk taşıdığı tespit edilen üç ürünün piyasadan toplatılacağını açıkladı. Denetimler sonucunda iki oda kokusu ve bir peluş anahtarlığın satışının yasaklandığı bildirildi.

Yasaklanan ürünler

Bakanlığın “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden paylaştığı bilgilere göre:

“Be” markasına ait “Ortam Kokusu Yağmur Çubuklu Oda Kokusu”, kimyasal ve yangın riski nedeniyle güvensiz bulundu. Üründe ayrıca dokunsal tehlike uyarı işaretlerinin bulunmadığı belirlendi.

“Brescia Home” markalı Bambu “Çubuklu Oda Kokusu/Mango” ürününün de kimyasal ve yangın riski taşıdığı ve gerekli uyarı işaretlerini barındırmadığı tespit edildi.

Peluş anahtarlık ise küçük parçalar içermesi nedeniyle oyuncak güvenliği yönetmeliğini karşılamadı ve çocuklar için boğulma riski oluşturduğu gerekçesiyle toplatılacak ürünler arasına girdi.

Raflardan toplatılacak

Bakanlık, bu ürünlerin piyasaya arzını yasaklarken, raflardan toplatılması için resmi süreci başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan uyarı

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin devam edeceğini ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.