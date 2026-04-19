Ticaret Bakanlığı açıkladı: 378 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne ve İstanbul'da düzenledikleri iki ayrı operasyonda toplam 420 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Kapıkule'de bir TIR'da 280 kilo, İstanbul Havalimanı'nda ise ABD çıkışlı kargoda 140 kilo esrar tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 378 milyon lira olduğu açıklandı.
İki ayrı noktada operasyon
Bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilk operasyon Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi. Ülkeye giriş yapmak üzere gelen bir TIR, risk analizleri doğrultusunda takibe alındı. Yapılan detaylı kontrollerde 280 kilo esrar ele geçirildi.
İkinci operasyon ise İstanbul Havalimanı'nda yapıldı. ABD çıkışlı bir kargo gönderisi şüpheli bulunarak incelemeye alındı. Kontroller sonucunda 140 kilo esrar tespit edildi.
Toplam değer 378 milyon lira
Operasyonlar sonucunda toplamda 420 kilo uyuşturucu maddeye el konulduğu ve ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 378 milyon 107 bin lira olduğu ifade edildi.