Ticaret Bakanlığı açıkladı: 378 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne ve İstanbul'da yürüttükleri 2 ayrı operasyonda, toplam 420 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu.

İki ayrı noktada operasyon

Bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilk operasyon Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi. Ülkeye giriş yapmak üzere gelen bir TIR, risk analizleri doğrultusunda takibe alındı. Yapılan detaylı kontrollerde 280 kilo esrar ele geçirildi.

İkinci operasyon ise İstanbul Havalimanı'nda yapıldı. ABD çıkışlı bir kargo gönderisi şüpheli bulunarak incelemeye alındı. Kontroller sonucunda 140 kilo esrar tespit edildi.

Toplam değer 378 milyon lira

Operasyonlar sonucunda toplamda 420 kilo uyuşturucu maddeye el konulduğu ve ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 378 milyon 107 bin lira olduğu ifade edildi.