Ticaret Bakanlığı açıkladı: Dokuz ayda 2,6 milyar lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk dokuz ayında 360 bin 578 firma ve yaklaşık 44 milyon 12 bin ürünün denetlendiğini, toplamda yaklaşık 2,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, piyasa denetimlerinin sektörlere ve birimlere göre sonuçlarına yer verildi.

Fahiş fiyat uygulamalarına 399,5 milyon lira ceza

İç Ticaret Genel Müdürlüğü otomotiv, emlak, kuyum, stokçuluk, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 59 bin 947 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Mevzuata aykırı hareket eden 6 bin 72'sine toplam 724,7 milyon lira ceza kesildi.

Bu tutarın 399,5 milyon lirasını fahiş fiyat uygulamalarına yönelik cezalar oluşturdu. Otomotiv sektöründe 145,1 milyon lira, emlakta 45,6 milyon lira, kuyumda ise 13,7 milyon lira yaptırım uygulandı. Ticari elektronik iletiler, çalışma saatleri ve lisanslı depolarla ilgili kontrollerde verilen cezalar da yaklaşık 115 milyon liraya ulaştı.

Tüketici sözleşmelerinde ihlaller

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün incelediği 40 bin 857 gerçek ve tüzel kişiden bin 498'ine yaklaşık 984 milyon lira ceza verildi.

Ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketici işlemlerindeki aykırılıklar nedeniyle 735,3 milyon liralık yaptırım uygulandı. Reklam ve haksız ticari uygulamalarda ceza tutarı 232,1 milyon lira, ürün güvenliği ihlallerinde ise 16,7 milyon lira oldu.

81 ildeki ticaret il müdürlükleri, aynı dönemde 259 bin 774 firmayı kontrol etti. Bu çalışmalar sonucunda 52 bin 786 firmaya toplam 917,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurumu'nun cezaları 20,5 milyar liraya ulaştı

Rekabet Kurumu ise, 2026'nın ilk dokuz ayında başta iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv ile gıda endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren 255 firmaya 20,5 milyar lira ceza uyguladı. Geçen yılın tamamında ise 227 firmaya 13,2 milyar liralık yaptırım uygulanmıştı.