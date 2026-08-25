Ticaret Bakanlığı açıkladı: Meraya dökülen domateslerin sırrı çözüldü

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Sosyal medyada bazı salça fabrikalarının kabul etmediği domateslerin meraya döküldüğüne ilişkin paylaşımların yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme ve denetim başlattı.

Çalışmalar sonucunda olayın Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldiği anlaşıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre üretici B.B.'ye ait domatesler, bazı salça fabrikalarınca kabul edilmemesinin ardından üretici tarafından Yolağzı merasına döküldü.

Fabrikaların ürünleri neden kabul etmediği açıklandı

Denetim ekiplerinin yaptığı kontrollerde domateslerin ezik ve çürük olduğu, ayrıca taş ve toprakla karıştığı görüldü. Bu nedenle fabrikaların ürünleri geri çevirmesinin piyasa koşullarından değil, domateslerin fiziki durumundan kaynaklandığı sonucuna ulaşıldı.

İncelemede ayrıca ürünlerin piyasada darlık oluşturmak veya fiyat hareketliliğine yol açmak amacıyla meraya bırakılmadığı belirlendi. Dolayısıyla olayın bu yönüyle ilgili mevzuata aykırı bir nitelik taşımadığı bildirildi.

Usulsüz imha nedeniyle işlem uygulanacak

Bununla birlikte domateslerin meraya dökülerek imha edilmesinin mevzuata uygun olmadığı kaydedildi. Bu nedenle konu ilgili belediyeye bildirilirken usulsüz imhaya yönelik gerekli idari işlemlerin uygulanması için süreç başlatıldı.