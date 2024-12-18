Ticaret Bakanlığı alarm verdi: Kurşun ve fitalat içeriyor! Bu üç oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun!

Ticaret Bakanlığı, piyasadaki oyuncaklara yönelik denetimlerinde sağlık açısından ciddi tehlikeler barındıran kimyasallar tespit etti. Özellikle slime, sticker ve lastik top gibi çocukların en çok tercih ettiği oyuncaklarda kurşun ve fitalat maddelerinin yasal sınırın çok üzerinde olduğu belirlendi. Bu ürünler, kanserden organ yetmezliğine kadar pek çok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor.

ATV Ana Haber’e konuşan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Didem Taştekin, söz konusu kimyasalların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Kurşun maddesinin vücuda zarar veren en tehlikeli ağır metallerden biri olduğunu belirten Taştekin, “Kurşun Alzheimer, yorgunluk, demans ve halsizlik gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kansere sebep olan maddeler arasında ilk sıralarda yer alıyor” dedi.

Fitalat maddesinin özellikle plastiklerde yaygın olarak kullanıldığını belirten uzman isim, bu kimyasalın oyuncaklarda yer almasının sağlık riskini artırdığını söyledi. “Vücutta birikmesi durumunda karaciğer kanseri, karaciğer yetmezliği, çocuklarda anemi ve çeşitli nörolojik rahatsızlıklara neden olabilir” uyarısında bulundu.

“Evinize bile sokmayın” uyarısı

Bakanlık, kolayca kopabilen oyuncaklar ile boncuklu kıyafetleri de toplatma kararı aldı. Prof. Taştekin, küçük parçaların çocuklar için ciddi boğulma riski oluşturduğunu belirterek, “Çocuklar her şeyi tanımak ister ve ağızlarına götürür. Bu tür ürünleri evinize bile sokmayın” dedi.

Toplatılma kararı alınan ürünler arasında bijuteri eşyaları, oda kokuları, stickerlar ve plastik ördekler de bulunuyor. Ayrıca bazı boya markalarının lacivert rengi oluşturmak için aşırı kurşun kullanması nedeniyle bu ürünler de piyasadan kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin süreceğini belirterek, ailelerin oyuncak alırken daha dikkatli olmasını ve ürünlerin güvenlik belgelerini kontrol etmelerini tavsiye etti.